Roberto Martínez renueva hasta 2022 como seleccionador de Bélgica

El seleccionador nacional de Bélgica, el español Roberto Martínez, ha prolongado su contrato con los "Diablos rojos" hasta 2022, anunciaron varios medios de comunicación belgas como la radiotelevisión pública RTBF o el diario "Le Soir". El anuncio, agregan, se hará oficial en una conferencia de prensa programada por la federación de fútbol belga a las 12.00 de este miércoles.

La federación, no obstante, ha difundido un vídeo con tono humorístico en el que el capitán de la selección belga, el atacante del Real Madrid Eden Hazard, celebra que ha firmado a Martínez como seleccionador en un videojuego.

