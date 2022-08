La Premier podría emitir íntegras las conversaciones árbitro-VAR tras cada partido

La Premier League está estudiando ofrecer a sus aficionados las conversaciones íntegras entre el árbitro principal y el VAR después de cada partido. Sería una revolución en el mundo del fútbol además de un ejercicio de transparencia pura propuesto por el direrctot ejecutivo de la liga inglesa, Richard Masters.

La propuesta en firme de Masters es que tras cada partido las imágenes y el audio entre el árbitro de campo y la sala VOR se publiquen tanto en las redes sociales de la Premier como en sus canales oficiales para que de esta forma todos los aficionados tengan claro y sean partícipes de lo que ocurre y por qué se toman esas decisiones cuando interviene el VAR.

