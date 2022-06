Pochettino: "Hemos ganado lo mismo que Ancelotti o Blanc, pero el PSG está desesperado por ganar la Champions"

El todavía entrenador del PSG, Mauricio Pochettino, se pasó por los micrófonos de Esports3 durante las últimas horas y ha analizado la temporada del club parisino durante este año y confesó también que su familia no le hubiera dejado fichar por el Barcelona cuando en enero de 2020 su nombre apareció en las quinielas antes de que el presidente blaugrana en aquel momento, Josep María Bartomeu, se decantó por Quique Setién.

"Ni mis hijos ni mi mujer me habrían dejado, y tengo unos lazos tan fuertes con el Espanyol que sería imposible", aseguraba Pochettino. "No quiero ser demagógico, pero el Barça tiene tantas opciones de encontrar figuras que se asocien a la idiosincrasia del barcelonismo que creo que yo no tengo nada con las ideas del club. Soy perico y mis ideas son las del Espanyol", zanjaba el tema el técnico argentino.

Sobre el PSG, Pochettino apunta que el club parisino "está desesperado por ganar la Champions. El objetivo es ganarla y es normal que se generen "tormentas", pero lo revertimos ganando la Liga al igual que el City la ganó en Inglaterra".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Durante la entrevista, el entrenador también analizó su trayectoria en el PSG y se llega a comparar con Ancelotti o Blanc: "Con las expectativas y el vestuario que tenemos, ha sido un aprendizaje continuo. Estuvimos a un paso de eliminar al Madrid, al igual que Chelsea, City y Liverpool. Hemos ganado lo mismo que Ancelotti, Blanc... otros entrenadores. Pero hay mucha impaciencia en el club. Creo que se buscará la fórmula de entendimiento para que jugadores, cuerpo técnico y directiva podamos ir todos a una".

Por último, también habló de la posibilidad del fichaje del jugador francés del Barcelona Ousmane Dembélé por el PSG: "Es francés, la situación es propicia, puede ficharlo cualquier club grande... es un gran jugador que ha explotado esta temporada, tiene una gran calidad y por su perfil el PSG podría estar interesado, pero no digo que esté en el agenda".