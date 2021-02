Neymar, muy dolido, defiende su estilo de juego y carga contra los rivales que van a golpearle

El delantero brasileño del PSG emitió un comunicado este jueves en su cuenta de Instagram tras conocerse que estará unas cuatro semanas de baja y no podrá disputar el duelo de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Barcelona debido a una lesión en el abductor mayor izquierdo que se produjo este miércoles ante el Caen en un partido de la Copa de Francia.

Neymar se ha mostrado muy dolido y ha cargado duramente contra periodistas, rivales y aficionados a la vez que defiende un estilo de juego que le ha llevado a sufrir su enésima lesión.

"La tristeza es grande, el dolor es inmenso y el llanto es constante. Una vez más me detendré un rato para hacer lo que más amo en la vida, que es jugar al fútbol. A veces me siento incómodo por mi estilo de juego, porque regateo y termino siendo golpeado constantemente, no sé si el problema soy yo o lo que hago en el campo ... me entristece mucho. Me entristece mucho tener que escuchar a un jugador, entrenador, comentarista o quién carajo sea decir: "realmente tiene que ser golpeado", "se cae", "llorando", "niño", "mimado" y etc ... Sinceramente, me entristece y no sé cuánto tiempo puedo aguantar, solo quiero ser feliz jugando al fútbol. NADA MÁS".