Musonda, ex del Betis, desaparece antes de fichar por su nuevo equipo

¿Dónde está Charly Musonda? Esa es la pregunta que se está haciendo el Zulte Waregem, equipo de la Primera división belga estos últimos días. El joven jugador de 25 años estaba a punto de firmar un contrato con este equipo, pero pidió unos días por "asuntos familiares" y desde entonces el futbolista no ha dado señales de vida.

"No ha aparecido y tampoco hemos sabido nada de él. No sabemos cuándo volverá a entrenar o si regresará alguna vez. No tenemos ni idea", ha indicado Eddy Cordier, director general del club a The Mirror. Tras dejar atrás sus lesiones que le tuvieron apartado de los terrenos de juego las últimas temporadas, el exjugador del Betis se había desvinculado del Chelsea el pasado mes de junio para volver a sentirse futbolista.

Musonda, durante un partido con el Betis.Cordon Press





Fue entonces cuando decidió probar suerte en Bélgica, su tierra natal. El futbolista realizó las pruebas con el Zulte Waregem y el club belga quedó encantado con Musonada. Pero ahora con su desaparición todo parece haber dado un giro de 180 grados y Eddy Cordier ya no confía en la integridad del jugador.

"No sé si debemos seguir confiando en él porque no ha estado desde el entrenamiento de hace unas semanas y no ha habido contacto. Es más importante que nos concentremos en el grupo de jugadores que están aquí", ha señalado el directivo del Zulte Waregem. El belga, considerado en su momento como el mejor jugador de 16 años, no levanta cabeza.

El Chelsea apostó por el futbolista en su momento, pero este nunca terminó de cuajar como jugador blue y el belga hizo un ‘Erasmus’ en media Europa con diferentes cesiones. En España jugó con el Betis durante dos temporadas. Llegó en el mercado de invierno de 2016, pero un año después se fue del equipo verdiblanco ante la falta de minutos.