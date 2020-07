Muere Jack Charlton, hermano de Bobby Charlton, a los 85 años

El exfutbolista del Leeds United Jack Charlton, campeón del mundo con Inglaterra en 1966 junto a su hermano Bobby Charlton, murió este viernes por la noche a los 85 años, ha confirmado este sábado la Federación Inglesa (FA).

"Nos entristece profundamente escuchar que Jack Charlton, ganador de la FA Cup con el Leeds United en 1972, ha fallecido. Descansa en paz, Jack", escribió la FA en la red social Twitter.

Charlton, que padecía un linfoma y sufría de demencia, se unió al Leeds a los 15 años en 1950 y logró el récord de 773 partidos con el equipo hasta su retirada en 1973. En ese tiempo ayudó al club a regresar a la Primera División inglesa en dos ocasiones y a conquistar el primer título liguero en la temporada 1968-69, además de lograr la FA Cup en 1972.

Our Chairman, Greg Clarke, has paid tribute to Jack Charlton after the former @England international passed away at the age of 85: