Mourinho: "Cuando un día juegas en Champions, no quieres volver a jugar Europa League; pero estoy muy feliz"

José Mourinho ha sido el capitán de un Tottenham que ha vivido una temporada complicada, diferente a lo acostumbrados a los últimos años. En las últimas once temporadas, el equipo sólo terminó sexto en la temporada 13/14. Para un equipo como el Tottenham, que viene de disputar las últimas cuatro ediciones de la Champions League, resultó duro verse en 14ª posición transcurridas las primeras doce jornadas de la Premier League, momento en el que el técnico portugués sucedió a Mauricio Pochettino en el banquillo.

Ha sido especialmente bueno el 'sprint final' de la temporada, con cinco victorias en nueve partidos y tan sólo una derrota: "Está claro que todos los que alguna vez juegan Champions League ya no quieren volver atrás y jugar la Europa League, pero era el único objetivo posible después de una temporada tan difícil para el club, para los futbolistas y también para mí", declaró Mourinho al término de la última jornada de la Premier League.

"Llegar cuando el equipo va 14º y poder reconducir las cosas no está nada mal. Estoy muy feliz de que la próxima temporada podamos jugar Europa League. Debe servirnos para motivarnos a nosotros mismo, para motivar a la afición y que todos juntos podamos hacer algo maravilloso", dijo de cara al desarrollo de la próxima temporada.

En el aire tiene la confección de la plantilla para la temporada que viene, con algunas dudas: "Lo principal es hacer que los mejores jugadores se queden y a partir de ahí mejorar el equipo. ¿Ficharemos diez jugadores? No ¿Ficharemos jugadores por 100 millones de libras? No. Vamos a mejorar. Y disfruto mucho trajabando con Steve. Haremos lo posible y esperamos que la próxima temporada podamos ofrecerles a los aficionados una temporada muy buena", finalizó.

��️ "The season had so many difficulties since day one. In the end, it ended in a positive way with a positive feeling for next season."#THFC ⚪️ #COYSpic.twitter.com/lmJd6nv2Gr