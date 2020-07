David Silva se despide de la Premier batiendo récords con la camiseta del City: "¡Gracias, Premier League!"

David Silva ha dicho 'Hasta Siempre' a la Premier League con el Manchester City. El centrocampista grancanario, de 34 años, ha jugado este domingo su último partido con la camiseta del conjunto citizen, que sirvió para coronar el segundo puesto en la clasificación con una goleada por 5-0 al Norwich.

Pese a la ausencia de público local en las gradas, David Silva tuvo su momento de aplausos por sus compañeros, cuando Pep Guardiola decidió sustituirle en el minuto 85 de partido por Bernardo Silva.

Así, finalizaba una larga carrera de Silva en el City, al que le queda la actual edición de la Liga de Campeones (que se jugará en agosto). Atrás, en la Premier League, un bagaje importante: 309 partidos, 93 asistencias y 60 goles. Es el jugador de la historia del Manchester City que más veces ha vestido esa camiseta en la Primera División inglesa, y el mayor asistente.

Silva aterrizó en el Manchester City el verano de 2010, tras conquistar la Copa del Mundo con España, procedente del Valencia. Por entonces, Roberto Mancini decía de Silva que "creo que puede tener un gran impacto en el City. Estamos demostrando que estamos trayendo a los mejores del mundo y esperamos competir para ganar la Premier".

Dicho y hecho: no fue a su llegada, pero en 2012 David Silva ya se alzó con su primera Premier League. Luego llegarían los títulos de 2014, 2018 y 2019. Cuatro títulos de la mano de Pep Guardiola.

"¡Gracias, Premier! Voy a echar de menos ¡incluso el clima!"

David Silva publicó un tuit a modo de despedida al término del partido de la 38ª jornada en el que dice: "Thank you @premierleague! It's been a hell of a ride" (Gracias, Premier! Ha sido un camino apasionante), que enseguida tenía la reacción favorable de su ex compañero de Selección, Cesc Fábregas.

Pese a todo, Silva no quiere relajarse. Sin tiempo para despedidas, es consciente de que esta atípica temporada aún no ha terminado: "He disfrutado mucho y ha sido mi última Premier League, pero tenemos que centrarnos ahora en la Champions", reconoció en declaraciones recogidas por el club.

"Espero que podamos ganar la Champions League y va a ser una pena que no podamos jugarla aquí con nuestro público, pero lo primero es la seguridad".

De sus compañeros aseguró que "les quiero un montón y les voy a echar de menos a todos. Ganar tantos títulos y de la manera que lo he hecho, me hace sentirme muy orgulloso. Voy a echar de menos todo, ¡incluso el clima! Voy a echar mucho de menos trabajar cada día con esta gente increíble que me ha hecho mi día a día mucho más fácil".

"No esperaba esta carrera tan exitosa, pero ha sido por toda esta gente de aquí y cómo han tratado a familia, todo ha sido mucho más fácil", finalizó.