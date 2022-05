El Milán pone precio a Rafael Leao: 150 millones de euros para llevarse al MVP de la Serie A

Tras la renovación de Kylian Mbappe por el Paris Saint Germain y el fichaje de Erling Haaland por el Manchester City el mercado de fichajes se está quedando sin grandes nombre y alicientes. Si algún equipo quiere dar un golpe sobre la mesa debe arriesgar y apostar por jugadores menos conocidos, pero de gran talento como es el caso de Rafael Leao, el extremo portugués del Milán que ha llevado al conjunto rossonero a reconquistar el Scudetto once años después.

La temporada de Leao en la Serie A ha sido estratosférica y han sido muchos los grandes que han llamado a las puertas de su club para preguntar precio. La respuesta del Milán es muy clara: "Hay una cláusula de rescisión en el contrato por valor de 150 millones de euros, pero lo consideramos intocable", así lo ha asegurado Paolo Maldini, director de estrategia deportiva y desarrollo del conjunto italiano en La Gazzetta dello Sport.

"Leao es un diamante todavía en bruto, ha tenido grandes mejoras de un año a otro. Lo cogimos del banquillo del Lille pagándole 24 millones y enseguida le pusimos una cláusula de 150 millones. Creímos potencialmente en él, siempre ha sido un campeón. Ahora tiene que seguir un camino que aún no ha terminado. Está claro que si en el futuro el Milan no está al nivel de Leao o Leao no está al nivel del Milan, las cosas pueden cambiar. Pero en este momento el crecimiento es exponencial para el club y para el jugador", afirma Maldini.

Elegido MVP de la Serie A





Leao, de 22 años, ha deslumbrado esta campaña en el AC Milan que se coronó campeón de la Serie A. Y a título personal, además, ha sido nombrado MVP de la temporada en el Calcio. El luso ha terminado la campaña con once goles y diez asistencias, la mejor en lo que va de carrera. El extremo comenzó su periplo futbolístico en el Sporting de Lisboa, donde militó tres años antes de poner rumbo al Lille francés por una temporada. En 2019 llegó a Milán y en este 2022 ha explotado para liderar a los 'rossoneri' al título.

Hace unos días la propia Gazzetta dello Sport hablaba de que el Real Madrid estaría interesado en hacerse con los servicios de Leao por una cifra cercana a los 120 millones de euros. Después de que el francés Kylian Mbappé hiciera oficial su renovación con el PSG, nuevos actores han aparecido vinculados al Real Madrid como posibles nuevos fichajes veraniegos.