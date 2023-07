Harvey Barnes, nuevo jugador del Newcastle

Harvey Barnes, extremo izquierdo inglés de 25 años que pertenecía al Leicester City, se ha convertido en nuevo futbolista del Newcastle para las próximas cinco temporadas, según anunció su nuevo club.

Natural de Burnley y formado en las categorías inferiores del Leicester, debutó con el primer equipo en diciembre de 2016 en un encuentro de la fase de grupos de la Liga de Campeones que su equipo perdió 5-0 contra el Oporto.

?? We are delighted to announce the signing of Harvey Barnes from Leicester City on a five-year deal.



Welcome to Newcastle United, @harveybarnes97! ????