Diogo Jota se convierte en el tercer fichaje del Liverpool; el Aston Villa anuncia a Bertrand Traoré

El Liverpool confirmó este sábado el fichaje del extremo portugués Diogo Jota, del Wolverhampton Wanderers, por una cifra cercana a los 45 millones de euros.

El futbolista portugués, ex del Atlético de Madrid, se convierte en el tercer fichaje de los Reds después de las incorporaciones del griego Kostas Tsimikas y el español Thiago Alcántara.

Jota, de 23 años, ha estado tres temporadas con el Wolves, dos de ellas en la Premier League, en las que ha jugado 67 partidos y ha marcado 16 goles. "Es un increíble momento para mí y para mi familia. Todo lo que he hecho en mi carrera, desde que era un niño, ha sido para llegar a un club como el Liverpool", explicó Jota en declaraciones al club.

"Es uno de los mejores equipos del mundo, el mejor en estos momentos porque son los campeones del mundo. Cuando miras a la Premier League siempre ves al Liverpool como uno de los mejores del país, así que es imposible decir que no", añadió.

En el fichaje, el Liverpool ha incluido la venta del defensa Ki-Jana Hoever, valorada en unos 9 millones de libras (10 millones de euros). En total, el Liverpool ha pagado unos 30 millones de libras (33 millones de euros), más 4,5 millones de libras (5 millones de euros) en objetivos.

El Olympique de Lyon anunció este sábado el traspaso de su delantero Bertrand Traoré al Aston Villa inglés por 18,4 millones de euros, más otros 2,2 en variables y un 15 % de las plusvalías de un futuro traspaso.

Traoré, de 25 años, es internacional con su país, Burkina Faso, y ha disputado 126 partidos en sus tres temporadas con el OL, con un total de 33 goles anotados, detalló el equipo francés en un comunicado.

El jugador retorna así a la Premier League cuatro años después de haber salido del Chelsea londinense, antes de recalar en el Ajax de Ámsterdam en la temporada 2016-17, su paso previo antes de llegar al Lyon.

