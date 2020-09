Allan, firma con el Everton para reencontrarse con Carlo Ancelotti

El Everton ha anunciado el fichaje del internacional brasileño Allan, centrocampista defensivo que llega procedente del Napoli por 25 millones de euros hasta 2023. Se reencuentra de esta forma con Carlo Ancelotti, después de que Gennaro Gattuso decidiese no contar con él para la próxima campaña.

Allan, de 29 años, pasó cinco años con el club italiano y ha jugado nueve partidos internacionales con su país, después de haber ganado la Copa América de 2019. En este mercado veraniego ha llegado a sonar incluso para refrozar la medular del Atlético de Madrid. Con Carlo Ancelotti en el banquillo napolitano jugó 61 partidos a un gran nivel, y Allan admitió que no podía rechazar la oportunidad de volver a trabajar con el italiano y unirse a un club "con una rica historia y una verdadera ambición".

✍️ | Morning, Blues! ��



We have completed the signing of @CBF_Futebol international Allan, with the midfielder penning a three-year deal until the end of June 2023. #BemVindoAllan