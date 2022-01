Burkina Faso y Túnez se verán las caras en cuartos

Burkina Faso, 1 - Gabón, 1

Una tanda de penaltis con dieciocho lanzamientos necesitó Burkina Faso para terminar con la resistencia de Gabón, que jugó casi una hora con un hombre menos, y alcanzar por cuarta vez en su historia los cuartos de final de la Copa África tras un duelo que terminó con empate a uno. El primer partido de los octavos de final de la competición africana estuvo plagado de emoción e incertidumbre y se vislumbró la impotencia burkinesa para derribar a un rival, teóricamente menor, aferrado a la épica y a sus opciones.

Burkina Faso, que no pudo con Gabón en 120 minutos a pesar de su superioridad, salió adelante gracias al lanzamiento de penaltis, que resolvieron la eliminatoria y situaron al equipo de Kamou Malo en la siguiente ronda, en la que le espera al vencedor del enfrentamiento entre Nigeria y Túnez. Ismahila Ouedrago no falló el noveno tiro desde los once metros de Burkina Faso. Previamente, Lloyd Palun había marrado para Gabón. El conjunto burkinés no había aprovechado las ocasiones anteriores, cuando su rival no acertó en el cuarto lanzamiento y también en el octavo.

Burkina Faso tuvo el triunfo en la mano antes de alcanzar la prórroga. Todo lo tenía de cara el conjunto de Kamou Malo. Ventaja en el marcador y su rival con diez hombres. Pero en una acción a balón parado, en el tiempo añadido del partido, Gabón resucitó. El encuentro adquirió ya tintes dramáticos. Gabón resistió en la prórroga. En inferioridad, sostenido por su portero Jean-Noel Amonome, que evitó que el balón volviera a entrar en su meta.

Nigeria, 0 - Túnez, 1

Túnez se tomó la revancha ante Nigeria y se impuso en el estadio Omnisport Roumde Adjia de Garoua (0-1), para acceder a los cuartos de final de la Copa de África en la que se enfrentará a Burkina Faso, que previamente se deshizo de Gabón. El cuadro tunecino acabó con las aspiraciones de una de las favoritas. El equipo de Jalel Kadri se vengó de la derrota sufrida hace tres años, en la edición de Egipto 2019 donde el equipo nigeriano ganó en el duelo entre ambas selecciones por el tercer puesto del torneo.

En esta ocasión Túnez, campeona en el 2004 y subcampeona dos veces, rentabilizó el acierto encontrado al inicio de la segunda parte, cuando Youssef Msakni recibió un balón de Mohamed Drager, buscó el espacio y desde lejos del área ejecutó un tiro raso que sorprendió al meta del Sparta Rotterdam Maduks Okoye. Nigeria, favorita en cada edición por su historial -tres veces ganadora del torneo, la última en Sudáfrica 2013, y otras cuatro finalista-, buscó el empate con decisión pero sus posibilidades se redujeron desde el minuto 66, cuando una violenta entrada de Alex Iwobi le supuso la expulsión.

El delantero del Everton solo estuvo cinco minutos sobre el terreno de juego. Había sustituido en el 61 a Kelechi Iheanacho y dejó a su equipo en diez. Túnez controló bien la situación y amarró la victoria hasta el final sostenido en varias ocasiones por su portero Becher Ben Said. El combinado de Jalel Kadri se enfrentará en cuartos de final a Burkina Faso, que eliminó previamente a Gabón en el lanzamiento de penaltis después de que el encuentro terminara con empate a un gol.