Los cocineros del Bayern se declaran en huelga al no poder recibir su sueldo

Uno de los equipos con más entorno familiar de toda Europa es el Bayern de Múnich, como señala su gran eslogan, Mia San Mia ("Nosotros somos nosotros"). En concreto, el equipo bávaro siempre ha querido implementar una filosofía de unión en todos los estratos del club para tratar de conseguir los mejore resultados. Sin embargo, hay una situación que está rompiendo la armonia del equipo alemán.

Según informa Bild, los cocineros del Bayern se encuentran en huelga por no haber ido pagados durante las últimas semanas. Y no ha sido por dejadez del personal de recursos humanos ni por problemas económicos en las cuentas, sino por algo mucho más inesperado: una evasión de impuestos.

Several kitchen employees at FC Bayern have gone on a strike due to unpaid wages. Bayern usually pays the company of chef Alfons Schuhbeck, who in turn pays his employees. However, Schuhbeck's accounts are blocked at the moment due to an ongoing tax evasion case of €2m [@BILD] pic.twitter.com/UUdUAvpDRC