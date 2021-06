La Justicia brasileña da el OK a la Copa América

La Copa América comenzará finalmente el próximo domingo en Brasil, después de que la Corte Suprema rechazara este jueves tres recursos que intentaban impedir el torneo de fútbol suramericano por la altísima incidencia de covid-19 en el país.

El último escollo judicial que restaba para la celebración del torneo cayó en el Supremo, que en una decisión mayoritaria ratificó la jurisprudencia ya sentada por el tribunal en el sentido de que la última palabra sobre eventos deportivos en plena pandemia la tiene cada uno de los gobernadores de los 27 estados del país.

En términos futbolísticos, el fallo caminaba hacia una "goleada", pues los primeros seis de los once miembros de la corte que votaron rechazaron las tres demandas contra el torneo intentadas por dos partidos políticos y un sindicato, con lo que le dieron carácter definitivo a la sentencia.

En esas acciones se alegaba el descontrol de la crisis sanitaria en un país que ya suma casi 480.000 muertos y está a las puertas de una nueva ola pandémica como argumento para impedir la realización del campeonato, que reunirá a diez selecciones de Suramérica.

La única salvedad que puso el tribunal es que sea presentado un protocolo de seguridad, que según la Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol) será similar al de otros torneos que se celebran en Brasil y la región, que mantienen a las delegaciones en rígidas 'burbujas' y con partidos disputados sin público.

LA TÍMIDA RESISTENCIA DE LOS JUGADORES Y TEMORES DE LAS EMPRESAS



El 31 de mayo pasado, cuando la Conmebol anunció que Brasil sería la sede de la Copa América con la venia de Bolsonaro, se desató una ola de críticas por parte de sectores políticos brasileños, a la que sumaron expertos en sanidad y hasta muchos jugadores.Hubo contactos entre las selecciones suramericanas y la plantilla de Brasil hasta llegó a plantearse no jugar, aunque esas amenazas no prosperaron y, aún con una posición crítica, todos los jugadores han decidido participar.



Sin embargo, las críticas al torneo resonaron en algunas de las empresas que patrocinan la Copa América. La multinacional estadounidense Mastercard anunció el martes su decisión de no promover sus productos en esta edición de la Copa América y lo mismo hizo Ambev, filial brasileña de la multinacional belga AB InBev, la mayor cervecera del mundo. Este jueves, se pronunció en el mismo sentido la firma Diageo, dueña de marcas como Johnnie Walker, Smirnoff y Tanqueray, que así como las otras empresas se abstendrá de promover sus productos en este torneo.