Ibrahimovic vuelve con la Selección de Suecia cinco años después: "El regreso del Dios"

El delantero del AC Milan Zlatan Ibrahimovic, de 39 años, ha vuelto a una convocatoria de la selección sueca por primera vez desde 2016 para participar en la fase de clasificación para el Mundial de Catar 2022, ha confirmado este martes la Asociación Sueca de Fútbol (SvFF).

"El regreso del Dios", escribió en Twitter nada más conocer la noticia Ibrahimovic, el máximo goleador de la historia del combinado escandinavo (62) y el séptimo con más participaciones (116), lejos de las 148 internacionalidades de Anders Svensson.

The return of the God @svenskfotbollpic.twitter.com/hQThIdWRY0