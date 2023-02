Guardiola se queja de doble rasero en la Premier tras los 350 millones de euros en fichajes del Chelsea

Tras el agitado mercado de fichajes llevado a cabo por el Chelsea, con más de 350 millones de euros gastados en ocho jugadores, Pep Guardiola, que prefirió no opinar directamente sobre los movimientos del Chelsea, dejó caer el doble rasero que existe en la competición inglesa. "No es de mi incumbencia", dijo el técnico español este viernes en rueda de prensa al ser preguntado por el mercado de fichajes que ha hecho el conjunto de Stamford Bridge.

"Nosotros hemos ganado once títulos en los últimos cinco años, siendo el quinto o sexto equipo en gasto neto en la Premier League. Eso es lo que me importa", comentó Guardiola, después de que el City gastara menos de 10 millones en esta ventana invernal e ingresara más de lo que gastó en el pasado verano.

"Lo que haga el Chelsea no es de mi incumbencia. Nosotros necesitamos buenos jugadores y el Chelsea, el Arsenal, el Liverpool y el United también lo saben. Sin buenos jugadores no se puede competir. Ni aquí ni en Europa, por eso hay que gastar", añadió.

"No opino de otros clubes porque para eso hay normas y regulaciones que ya lo hacen. Pero nosotros fuimos acusados. No lo olvido. Ocho o nueve equipos mandaron una carta a la Premier League para que nos prohibieran competir. Eso no pasó a nosotros. Y somos el quinto equipo en gasto neto en los últimos cinco años. Esa es la realidad", apuntó Guardiola.

Recado a Cancelo tras su salida a Múnich





Pep Guardiola, técnico del Manchester City, explicó la sorprendente salida de Joao Cancelo en el mercado invernal y aseguró que el futbolista portugués "necesita jugar para ser feliz". Cancelo, uno de los jugadores más importantes del City en los últimos años, se ha marchado en calidad de cedido al Bayern de Múnich hasta final de temporada, con una opción de compra de 70 millones para el conjunto alemán.

"Le deseo lo mejor. Ha sido un jugador muy importante en dos ligas. Después de la Copa del Mundo, hemos jugado con diferentes sistemas y le he dado más minutos a otros jugadores. Cada jugador tiene su propia personalidad. A él le encanta jugar, entrena como los mejores, pero necesita jugar para ser feliz, así que decidimos juntos que lo mejor era dejarle ir a Múnich", explicó Guardiola este viernes en rueda de prensa. "Quiere jugar todos los partidos, así que espero que eso pueda ocurrir en Múnich".

Tras ser titular en los 17 primeros partidos de Premier League esta temporada, Cancelo se quedó en el banquillo en tres de los últimos cinco, con Guardiola prefiriendo otras opciones como Rico Lewis y Nathan Aké.