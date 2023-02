Domenico Tedesco, nuevo seleccionador de Bélgica

El italoalemán Domenico Tedesco, exentrenador del Schalke 04, el Spartak de Moscú o el Leipzig, entre otros, ha sido confirmado oficialmente este miércoles como nuevo seleccionador de Bélgica, cargo en el que reemplaza al español Roberto Martínez, que se ha hecho cargo del equipo nacional de Portugal.

La Federación Belga (KBVB) ha confirmado que Tedesco, de 37 años y sin club desde su salida del RB Leipzig el pasado septiembre, firmó un contrato hasta después de la Eurocopa que se disputará en Alemania en 2024.

