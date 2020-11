El doctor Luque asegura que Maradona presenta un cuadro de abstinencia que necesita tratamiento

El mundo del fútbol y, en concreto, los aficionados argentinos, siguen pendientes de la buena evolución de Diego Armando Maradona, hospitalizado en una Clínica de Buenos Aires como consecuencia de un hematoma cerebral.

El último parte médico se expedió en la tarde de este jueves en Argentina (madrugada del viernes en España), según el cual, la evolución de Maradona es buena aunque presenta síntomas que los doctores asocian a un cuadro de abstinencia.

El médico que operó a Maradona, el doctor Leopoldo Duque, informó a los medios de comunicación que "Diego está muy bien. El control postoperatorio fue muy bueno. Estuvimos incluso bailando con Diego, pero también hay una realidad: todos sabemos de Diego, y vimos en el postoperatorio presentó algunos cuadros de confusión, y nosotros lo asociamos, junto a los médicos de terapia, a un cuadro de abstinencia".

"La idea, siempre apoyando las valoraciones de los médicos de terapia, es aplicar un tratamiento de este cuadro de abstinencia. Esto durará unos cuántos días. Todos estamos de acuerdo en hacerlo, y lo vamos a hacer. Es lo mejor para Diego, no tenemos duda de que esta es una oportunidad muy grande para hacer lo mejor para Diego. Es lo que mejor pensamos y lo que quieremos para Diego", prosiguió el doctor que, sin dar fecha concreta, aseguró que el 'Pelusa' se queda "unos días más" ingresado en la Clínica Olivos.

El último parte médico de Maradona: "Tiene un cuadro de abstinencia y vamos a hacer un tratamiento"



El doctor Leopoldo Luque dio detalles de la evolución del Diez, en la puerta de la Clínica Olivos.https://t.co/tARwFP5k1W — TyC Sports (@TyCSports) November 5, 2020

Maradona y su relación con las drogas

Diego Armando Maradona ya reconoció en anteriores entrevistas que ha tenido problemas con las drogas a lo largo de su vida, y cómo dice que fue su hija la que le salvó de aquel problema que, por lo que dicen los médicos, no parece del todo resuelto.

Incluso ha enviado varios mensajes dirigidos a los jóvenes para evitar que caigan en el consumo de drogas: "A los chicos les digo ‘no a la droga’. Ustedes no tienen participación con la sociedad, no tienen participación con la familia, eso lo aprendí de mi vieja, porque yo no soy maleducado, soy mal aprendido. Y yo cuando tomaba farlopa no tenía nada, era un zombi. No la prueben", dijo en una entrevista concedida a TyC Sports, en Argentina, en 2019.