David De Gea no seguirá en el Manchester United

El portero español David de Gea ha confirmado que abandona el Manchester United después de doce temporadas en el equipo, dispuesto a emprender "un nuevo reto" en el "momento adecuado", y ha expresado su "gratitud y aprecio" a todos los aficionados de los 'red devils', a los que llevará en su "corazón".

I just wanted to send this farewell message to all Manchester United supporters.



I would like to express my unwavering gratitude and appreciation for the love from the last 12 years. We’ve achieved a lot since my dear Sir Alex Ferguson brought me to this club. I took incredible… pic.twitter.com/6R7ezOEf1E