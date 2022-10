Cristiano Ronaldo no acepta la acusación de la FA por tirar el móvil al suelo a un aficionado del Everton

El delantero portugués Cristiano Ronaldo no aceptará la acusación de la Federación Inglesa por tirar el teléfono móvil de un aficionado del Everton en la visita la temporada pasada del Manchester United, según confirmó este miércoles su técnico, Erik ten Hag.

La FA elevó una acusación por "conducta impropia y/o violenta" el pasado mes contra el de Madeira por el incidente en el que se vio involucrado el pasado mes de abril cuando un vídeo en las redes sociales mostró imágenes en las que golpeaba el teléfono del aficionado cuando dejaba el terreno de juego tras la derrota por 1-0.

#MUFC are looking into an incident involving Cristiano Ronaldo and what eyewitnesses say was a mobile phone hitting the ground after his side's defeat at Goodison Park.



