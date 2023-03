Cristiano bate el récord de internacionalidades: juega su partido número 197 con Portugal

Cristiano Ronaldo batió este jueves un nuevo récord en su carrera al disputar su partido número 197 con la selección de Portugal, lo que le convierte en el jugador con más participaciones con una absoluta.

Cristiano, de 38 años, volvió este jueves a representar a su país en el duelo entre Portugal y Liechtenstein en Lisboa, en el que el español Roberto Martínez lo puso como titular, y superó al kuwaití Bader Al Mutawa.

Al Mutawa, también de 38 años, sigue en activo pero no ha sido convocado por el nuevo seleccionador de Kuwait, el luso Rui Bento, que en su etapa de jugador coincidió con un joven Cristiano en el Sporting de Portugal.

Senhoras e senhores, o ?? dos Recordes: @Cristiano Ronaldo é o Mais Internacional de SEMPRE! ?? ???? #VesteABandeira



Ladies and gentlemen, the ?? of Records: Cristiano Ronaldo is the player with the Most International Caps in History! ?? ???? #WearTheFlagpic.twitter.com/IAblk5dVqb