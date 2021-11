La compra del Newcastle por un fondo de inversión saudí acaba con la dimisión del presidente de la Premier

El presidente de la Premier League, Gary Hoffman, dimitirá a finales de enero por el rechazo por parte de los clubes al no haber sido consultados adecuadamente por la compra del Newcatle United por parte de un fondo saudí.



Hoffman, que llevaba 18 meses en el cargo, abandonará su puesto después de que los clubes votaran la semana pasada si debía continuar o no, con más de la mitad posicionándose a favor de su marcha.



Esto se debe a que Hoffman no tuvo en cuenta la opinión de los clubes a la hora de dar luz verde a la compra del Newcastle ya que estos se enteraron de la operación por correo electrónico y una vez la noticia había sido publicada ya en la prensa.



"Ha sido un privilegio estar al frente de la Premier League en las dos últimas temporadas, cuando el espíritu del fútbol inglés ha sido más importante que nunca. Ahora he decidido que es el momento adecuado para que dé un paso al lado", dijo Hoffman en un comunicado.



Durante su mandato, Hoffman ha tenido que convivir con la pandemia de covid, la creación de la Superliga europea y el Proyecto 'Big Picture' de la Premier, que pretende dar más poder a los grandes equipos de la competición a cambio de ayudar a las divisiones inferiores. Con Hoffman fuera y a la búsqueda de un nuevo presidente, Richard Masters, presidente ejecutivo de la competición y cara visible de la liga, continúa teniendo la confianza de los clubes.