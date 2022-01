Chris Wood y Lucas Digne, fichajes millonarios de Newcastle y Aston Villa

El Newcastle United ha fichado al delantero Chris Wood, del Burnley, rival por la salvación, por 25 millones de libras (28 millones de euros). Las 'Urracas' completan la segunda incorporación de este mercado invernal después de la de Kieran Trippier, por 13 millones de libras (14 millones de euros).

All Black and White. ???? Welcome, @officialcwood ! ????

El Newcastle pagó la cláusula de rescisión del delantero para apuntalar su delantera después de la lesión muscular de Callum Wilson, que estará fuera de los terrenos de juego unas ocho semanas. Wood, de 30 años, llegó al Burnley en 2017 a cambio de 15 millones de libras y desde entonces ha marcado 53 tantos en 165 partidos. Esta temporada, sin embargo; sus registros están siendo bajos, con tan solo tres tantos en 17 encuentros.

