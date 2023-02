Carlos Queiroz, nuevo seleccionador de Qatar

El entrenador portugués Carlos Queiroz, hasta la semana pasada al frente de la selección de Irán, ha sido nombrado nuevo seleccionador de Qatar y sustituirá como líder del combinado asiático al técnico español Félix Sánchez Bas.

El exentrenador del Real Madrid, de 69 años, confirmó la semana pasada que no continuaría al frente de la selección iraní, a la que dirigió en el pasado Mundial y con la que no consiguió alcanzar los octavos de final después de acabar tercera del Grupo B.





?? ?? Carlos Queiroz signs on as Qatar national team coach in a deal running until the 2026 World Cup https://t.co/BkLWKfOMb6#AlAnnabi ???? pic.twitter.com/7jmCGN2PIf