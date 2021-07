El bonito homenaje del Ajax a sus aficionados y leyendas en la presentación de su nueva camiseta

En un Johan Cruyff Arena sin aficionados durante casi toda la temporada, el 'viejo logo' fue uno de los pocos espectadores en los partidos en casa del Ajax. La impresionante pancarta, hecha a mano por los aficionados, se podía encontrar detrás de la portería semana tras semana.

Después de una temporada tan irreal, este logotipo histórico volverá a estar en la camiseta, en lo que es un homenaje único a los fanáticos. Este logotipo no contiene las estrellas del campeonato.

Además del logotipo histórico, por una vez también se ajusta el color rojo, y la barra vertical roja en la camiseta será más estrecha, para completar la asociación directa con las camisetas históricas del Ajax. Al igual que algunas camisetas anteriores, el logotipo del Ajax se coloca en la parte roja y, en parte, en la zona blanca de la camiseta.

