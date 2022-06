El Bayern hace oficial el fichaje de Sadio Mané

El FC Bayern ha fichado a Sadio Mané del Liverpool. El traspaso se ha hecho oficial este miércoles y el delantero senegalés de 30 años ha firmado un contrato con el campeón alemán hasta el 30 de junio de 2025. Es decir, el atacante jugará en Múnich las tres próximas temporadas a cambio de 32 millones de euros fijos, más otros 9 en variables.

Official, confirmed. Sadio Mané joins FC Bayern from Liverpool on a three year contract, deal completed. ???? #FCBayern



€32m deal plus add-ons to total, potential package for €41m. ????



“I only wanted to join Bayern, it’s the right club for me now”.