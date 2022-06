El Bayern de Múnich cierra el fichaje de Sadio Mané

El delantero senegalés Sadio Mané será jugador del Bayern Múnich la próxima temporada tras llegar a un acuerdo el club alemán y el Liverpool, según informan medios alemanes. El canal Sky y los diarios 'Bild' y 'Süddeutsche Zeitung' aseguran que el Bayern pagará por el jugador 32 millones de euros fijos y hasta 9 millones en variables, y que Mané firmará con el Bayern un contrato por tres años.

Bayern will pay €32m guaranteed fee for Sadio Mané. Contract already set to be signed, valid until June 2025. Liverpool wanted to sign Nunez in order to approve Sadio’s departure. ???? #LFC



Liverpool will also receive add-ons, for a maximum of potential €40m total fee package. pic.twitter.com/9uqzXJ3s17