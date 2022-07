¿Amaño en la final de la Ogun FA Cup de Nigeria? El delantero tira el penalti a saque de banda

La sombra de la duda se ciñe sobre la final de la FA Cup del estado de Ogun en Nigeria. Se enfrentaban el Ijebu United y el Remo Stars FC en un partido que finalizó sin goles durante el tiempo reglamentario. El ganador se decidiría en la tanda de penaltis y ahí comenzó el esperpento. En el vídeo que se ha vuelto viral en las redes sociales se puede ver al delantero del Remo Stars lanzar su pena máxima por la línea de saque de banda, pero en las imágenes que han salido del resto de lanzamientos se aprecia que la tanda no fue muy normal.

La victoria fue por 3-0 para el Ijebu United, cuyos jugadores contaban con la colaboración del portero del Remo que ni siquiera se tiraba y se quedaba quieto en el medio con los pies clavados en el suelo sin hacer ademán de moverse. Todo hace pensar que el partido estaba amañado, algo que quizá no se hubiera sabido si no hubieran disimulado tan mal.

For those asking for the full video of the penalty shootout between Remo stars and Ijebu United , this is the second penalty taken by Remo star@PoojaMedia@Sabastinemma@IbkSports@OgaNlaMediapic.twitter.com/YUzXihxIx4