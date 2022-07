Jorge Vilda, en El Partidazo de COPE: "No podemos jugar al empate, tenemos que salir a ganar"

Falta una jornada para que termine la fase de grupos de la Eurocopa y España se juega el pase a cuartos. La Roja juega este sábado contra Dinamarca. Un encuentro vital para las chicas de Jorge Vilda. Precisamente el seleccionador ha pasado por los micrófonos de El Partidazo de COPE para analizar la previa del encuentro.

"Si no llegas a estos momentos es porque no te has clasificado para una Eurocopa. Estamos aquí. Tenemos una gran selección delante que se le ganó por primera vez en junio del año pasado", ha señalado el seleccionado. Vilda no se fía de las danesas. Las chicas de Lars Sondergaard están obligadas a ganar si quieren aspirar a la siguiente fase.

Dinamarca es tercera del grupo B con los mismos puntos que España, solo les vale la victoria: "Ellas tienen que ganar sí o sí. Nosotros no podemos jugar al empate, tenemos que salir a ganar. Va a ser un partido muy disputado y muy igualado", ha señalado Vilda. España es segunda de grupo tras ganar a Finlandia y perder contra Alemania el pasado martes.

Un partido, el de las germanas, que para Jorge Vilda pudo haber sido muy distinto: "Si no se hubiesen dado los goles como se dieron podríamos hablar de otra cosa. Dominamos, incluso hubo momentos donde las sometimos. Tuvimos ocasiones para hacerlo, pero en partidos de tan alto nivel, si no metes las que tienes y cometes algunos errores, no ganas los partidos".

Antes de dejar la entrevista, el seleccionador español fue preguntado por la posible alineación de mañana, pero no se quiso mojar: "Ellas todavía no saben el once, nosotros también debemos decidir, no podemos dar ninguna pista ni avanzar nada. Están las 23 disponibles y cualquiera puede jugar. Lo más importante es que España tiene que jugar a lo que sabe. Si lo hacemos bien, seguro que ganamos".