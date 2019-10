El Qarabaj amenazó con suspender el partido en Luxemburgo por un dron con la bandera de Nagorno-Karabaj

Una de las imágenes más llamativas de la segunda jornada de la fase de grupos de la Europa League se ha visto en Luxemburgo, en el partido que enfrentaba este jueves al Dudelange y al Qarabag, rivales del Sevilla en el grupo A.

Pasada la media hora de partido, un dron irrumpió en el partido sobrevolando el modesto estadio Jos Nosbaum con una bandera de Nagorno-Karabaj, lo que provocó el enfado inmediato de varios futbolistas del Qarabaj, que lanzaban el balón contra el dron para estropearlo. La UEFA procedió a suspender temporalmente el encuentro para evitar problemas de seguridad, y los jugadores del Qarabaj llegaron a amenazar con no regresar al terreno de juego.

Azerbaiyán, el país al que pertenece el Qarabaj mantiene desde hace años un conflicto con Armenia por el territorio de Nagorno-Karabaj, por lo que se ve como una provocación la aparición de dicho dron.

#EuropaLeague's @F91_Dudelange - FK Qarabag match interrupted for about 30 minutes by a drone, #Artsakh republic flag attached to it. pic.twitter.com/7wqJg28lNn