Joseba Larrañaga: "La demagogia de los políticos que ponen a parir a los futbolistas desde una posición snob"

Joseba Larrañaga, el presentador de El Partidazo de COPE, ha valorado en Tiempo de Análisis la vacunación de la Selección española y el mal hacer del gobierno ante esta situación.

"Tórrido está siendo el asunto de las vacunas para la Selección. Parece que mañana van a vacunarles, cada uno con la dosis que le toque, una dosis los que ya lo hayan pasado, dos dosis los que la necesiten. Es una solución tardía porque los jugadores no van a llegar inmunizados a la Eurocopa. En este país estamos instalados en el oscurantismo y nunca vamos a saber la verdad, pero hay preguntas… ¿Si la RFEF pidió la vacunación, por qué recibió el no del gobierno? Si recibió el no del gobierno, ¿entonces por qué ahora recibe el sí? ¿Si la Federación no encontró el camino, por qué no se puso en contacto con el COI en el que se han vacunado más de 1.000 personas? Así no dependían del Ministerio de Sanidad. En fin, cosas que son inexplicables. Muchos nos habéis escrito diciendo que no estáis de acuerdo con que se vacune a los futbolistas cuando hay pacientes de riesgo que aún no están vacunados. Yo he sido vacunado esta semana, ¿cómo puede haber gente sana que esté siendo vacunada y no pacientes de riesgo? No es una pregunta para los futbolistas, es una pregunta para los responsables de sanidad. La demagogia de los políticos que ponen a parir a los futbolistas cuando ellos no han dicho nada. Jordi Alba en El Partidazo dijo que si les vacunan, perfecto, pero que si no, también está bien. Es muy fácil pegarle al fútbol desde una posición muy snob y moderna".

La selección española de fútbol se vacunará este viernes a partir de las 10 horas con la pauta completa, según ha informado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en un comunicado, dejando claro que está "agradecida y satisfecha ante la sensibilidad mostrada por el Gobierno de España" al haber accedido a su petición.

"La RFEF, en colaboración con el Gobierno de España, procederá a vacunar a la Selección Nacional Absoluta. La finalidad de esta vacunación es facilitar que España pueda disputar la Eurocopa 2020 con plenas garantías de seguridad, además de permitir al equipo nacional competir en igualdad de condiciones con otras selecciones participantes que ya han sido inmunizadas", indicó el organismo.

La vacunación se llevará a cabo este mismo viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a cargo de las Fuerzas Armadas y comenzará a las 10:00 horas. El equipo nacional se vacunará mediante el suministro de diferentes vacunas en función de la situación de cada miembro.

De esta forma, el combinado nacional finalizará el día de mañana con la pauta completa de vacunación para preservar la salud y la seguridad de la delegación española en un evento de esta envergadura, quedando atendida la petición de la RFEF ante tan excepcional situación, cuestión que agradece al Gobierno de España.

"A día de hoy, no hay nada oficial de que se nos vaya a vacunar mañana o pasado... Pasado por supuesto que no porque se acerca la competición y nosotros tenemos que tener en cuenta que puede haber efectos adversos, y yo quiero que lleguen en las mejores condiciones". Así de claro ha sido el seleccionador Luis Enrique Martínez este jueves en sala de prensa con respecto a la vacunación a los futbolistas y cuerpo técnico concentrados en La Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

"A mí me hubiera gustado, y al presidente [Luis Rubiales] también, a todos los integrantes de la Federación que la vacunación se hubiera hecho en el momento oportuno, que es después de haber dado la lista oficial. Pero estas son decisiones que aceptamos y acatamos".









Luis Enrique defiende que España ha actuado, incluso, con acciones que van más allá de lo que marca el protocolo para evitar la dispersión del virus: "Desde el principio de la concentración hemos cumplido con todos los protocolos establecidos, incluso más estrictos de los que nos impone la UEFA. Los primeros días de la concentración se vivieron con la lógica ilusión de lo que supone un Europeo, todos con muchísima ilusión, pero todo cambia el domingo a partir del primer positivo. Nos pilló por sorpresa porque llevábamos siete días en una burbuja cumpliendo con todos los protocolos. En ese momento todo se viene abajo, empiezas a dudar de muchas cosas y rápidamente los servicios médicos toman medidas y empezamos un protocolo todavía más exigente".

El entrenador asturiano cuenta que la semana ha sido difícil en ese sentido, con una preparación muy condicionada, sin posibilidades de reunirse para mantener sesiones de vídeo para preparar el partido ante Suecia, y por eso saca pecho y elogia el comportamiento de todos y cada uno de los miembros de la Selección: "Muy pocas veces he tenido un grupo de trabajo y una comunión tan grande entre staff y jugadores. Lo que se vive aquí es algo muy difícil de conseguir, solo recuerdo algo así en mi etapa de entrenador en el filial del Barcelona. Solo puedo pensar en cosas positivas y en que vamos a estar preparados para dar mucha guerra, en las circunstancias que sea".

Sergio Busquets, en la lista definitiva

La otra gran incógnita era saber si el cuerpo técnico esperaría a Sergio Busquets u optaría por otro futbolista: "Le voy a esperar. No le quiero esperar, le vamos a esperar todos. Juega con ventaja, porque ha sido el primero y hay tiempo más que de sobra. Busquets estará en la lista seguro", afirmó.

Preguntado por si el contagio de Busquets le ha hecho replantearse el haber convocado a 24 futbolistas en vez de 26, que permitía la FIFA antes de dar la lista definitiva, respondió que "sí que me he planteado lo de la lista de 24, pero en vez de traer a 26, hubiera convocado a 23. Cuantas más personas, más fácil se contagia el virus...". En ese sentido, recalcó que no estaba en sus planes convocar a Sergio Ramos: "Convoco a los jugadores que considero mejores para la selección. No a los que me caigan mejor".