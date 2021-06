José Manuel Oliva: "No veo a Bélgica una selección con absolutas garantías para ganar la Eurocopa”

El narrador de Tiempo de Juego, José Manuel Oliva, nos habla en 'Tiempo de Análisis' del partido entre Bélgica y Portugal de octavos de final, que le ha dado el pase a los belgas gracias a un gol de Thorgan Hazard en la primera parte:

"Sigue la Bélgica de Roberto Martínez y ha caído la actual campeona de la Eurocopa, Portugal, que no ha merecido perder porque ha apretado, sobre todo en la segunda mitad y ha merecido llevar mínimo el partido a la prórroga. Bélgica, muy poquito; mal Eden Hazard en la primera parte, mejor en la segund,a pero se ha vuelto a lesionar. Bélgica ha vivido de Courtois, sus centrales y los balones largos a Lukaku. Al final ha sido Thorgan el que le ha dado el pase a Bélgica. No le veo una selección con absolutas garantías para ganar esta Eurocopa, aunque tiene un gran portero y un gran delantero pero ha podido perder a Hazard y De Bruyne".

Bélgica, a cuartos de final

Bélgica, con un gol de Thorgan Hazard poco antes del descanso, rentabilizó la ventaja en la segunda parte y ganó (1-0) a Portugal en el partido de octavos de la Eurocopa que se disputó este domingo en Sevilla, donde el combinado luso, vigente campeón del torneo, se queda sin el sueño de repetir la hazaña. Ahora la selección que dirige el español Roberto Martínez tiene el siguiente reto, el de superar el próximo viernes en Múnich a Italia, rival al que se medirá en cuartos.

Después de una primera parte con poco juego que solo se destapó en los últimos minutos, en los que llegó el gol, en la segunda el combinado que dirige Fernando Santos puso mas ardor para equilibrar el choque. Pero Bélgica prácticamente renunció al ataque para tener parapetada la meta de Thibaut Courtois, quien, con una parada tras cabezazo de Ruben Dias, además de ver como un remate de Raphael Guerreiro dio en la cepa de un palo, evitó un empate en el asedio de los portugueses.

Hazard y De Bruyne, lesionados

Bélgica consiguió destronar a Portugal y clasificarse para los cuartos de final de la Eurocopa 2020, pero tuvo que pagar el precio de las lesiones de Kevin de Bruyne y de Eden Hazard, que tuvieron que pedir el cambio en La Cartuja.



De Bruyne resultó lastimado en el tobillo izquierdo tras una acción con Palhinha. Fue atendido en el descanso en los vestuarios e inició la segunda mitad, pero muy pronto se dio cuenta de que no podía seguir. Solicitó el cambio y fue reemplazado por Dries Mertens.

Eden Hazard, que también formó parte del once inicial ante el cuadro luso, recibió varias faltas durante el choque, pero resistió bien hasta que tras pelear un balón en pleno acoso portugués notó una molestia en la parte trasera de su muslo derecho. El madridista también solicitó la sustitución y entró en su lugar el atlético Yannick Carrasco.



Los servicios médicos de la selección que dirige el español Roberto Martínez tienen ahora trabajo para tratar de recuperar a ambos jugadores. Tienen cinco días de margen, ya que el próximo 2 de julio Bélgica se enfrentará a Italia en el partido de cuartos de final en el Allianz Arena de Múnich.

Courtois habló en Tiempo de Juego tras la victoria

José Manuel Oliva entrevista en directo en Tiempo de Juego a Thibaut Courtois, portero de Bélgica, después de eliminar a Portugal gracias a un gol de Thorgan Hazard, que metió a la selección belga en los cuartos de final: "Al final sabemos que iba a ser un partido muy difícil. Nuestra primera parte ha sido con posesión y gol, pero no hemos creado mucho peligro. En la segunda, han presionado más arriba y no pudimos controlar el partido pero hemos dejado la portería a cero". Courtois reconoció que el equipo tiene que mejorar el juego realizado en la segunda parte pero que lo más importante es ganar: "Se puede jugar muy bonito y mejor al fútbol pero sin no ganas no merece la pena. Tenemos que mejorar lo que hemos hecho en el segundo tiempo, hacer más daño y controlar el partido".





Ahora, en cuartos de final se enfrentará a Italia el próximo viernes a las 21:100 horas: "Italia está bien trabajada tácticamente, no encajan casi goles y va ser un partido dificil".

Courtois lamentó las lesiones de Eden Hazard y De Bruyne, que se tuvieron que retirar del partido y son duda para los cuartos de final: "A ver lo que tiene Eden, no tiene buena pinta. Estaba haciendo un gran partido pero son cosas que pueden pasar".

Por último, el portero del Real Madrid también habló de las amenazas recibicidas por Álvaro Morata y que denunció en la entrevista con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE: "Las amenazas a Morata me parecen lamentables. Cuando pasé un momento dificil en el Madrid, si veías mi Instagram eran amenazas de muerte a mi familia y a mi. Es muy fácil decirlo detrás de la pantalla y yo lo dejaba de lado. Hay que poner más restricciones. Intentamos hacerlo lo mejor posible pero somos humanos. Entiendo a Morata y espero que no lo sufra más".