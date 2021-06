- ESCUCHA EN DIRECTO EL BÉLGICA - PORTUGAL EN TIEMPO DE JUEGO

Once de Bélgica: Eden Hazard repite como titular en Bélgica y apoyará a Romelu Lukaku en la punta en el partido de octavos de la Eurocopa que disputa este domingo en Sevilla ante PortugaL.

???? How Belgium start tonight against Portugal... ?? Main man will be ______ @BelRedDevils | #EURO2020

Once de Portugal: El técnico luso, Fernando Santos, por su parte, mantiene en el centro del campo a Joao Palhinha, que sustituyó en el anterior partido ante Francia a Danilo.

???? Portugal make two changes from their match against France: João Palhinha comes in for Danilo & Dalot replaces Nélson Semedo...@selecaoportugal | #EURO2020