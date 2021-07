El '11' ideal de la Eurocopa: Pedri, único español de los once mejores para la UEFA

La UEFA ha publicado este martes su 'once ideal' de la Eurocopa 2020, en el que figura un futbolista de la Selección Española: Pedri, que fue considerado el mejor futbolista joven del torneo.

La mayoría de los jugadores pertenecen a las Selecciones campeona y subcampeona: Italia e Inglaterra, que aportan cinco y tres jugadores, respectivamente.

El mejor once para la UEFA lo conforman: Donarumma (ITA); Walker (ING), Bonucci (ITA), Maguire (ING), Spinazzola (ITA); Hojbjerg (DIN), Jorginho (ITA), Pedri (ESP); Chiesa (ITA), Lukaku (BEL) y Sterling (ING).

