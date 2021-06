Pepe Domingo Castaño: "Creo que España va a estar entre las cuatro Selecciones que pueden ganar la Eurocopa"

Pepe Domingo Castaño, la leyenda de Tiempo de Juego, confía en España de cara a la Eurocopa. Así lo ha asegurado en La Porra de Deportes COPE, donde cree que los de Luis Enrique van a estar luchando por proclamarse campeón.

“Yo veo a España mucho mejor de cómo la ven los especialistas del deporte y hasta el público en general. Hay como un mar de fondo entorno a la Selección, no sé si por culpa de la no convocatoria de Sergio Ramos, del carácter especialísimo del seleccionador, pero no hay fervor por la Eurocopa. Sin embargo, yo creo que España va a estar entre las cuatro selecciones que pueden ganar la Eurocopa. Va a estar Francia, Portugal, Inglaterra y, desde luego, va a estar España. Cuento con ello”.