El enfado de Futre por la no-expulsión de Ceballos: "Me prohíben volver a entrar en España"

Una de las acciones polémicas que protagonizó el derbi madrileño de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid fue la acción en la que Dani Ceballos no vio la segunda amarilla en el minuto 71, lo cual hubiese provocado su expulsión. Sobre todo porque 20 minutos después, Savic vio dos amarillas en pocos minutos y el Atlético acabó con diez jugadores.

Una de las caras colchoneras que mostró su enfado en redes sociales fue Paulo Futre, tal y como publicó en su cuenta de Twitter. "Cómo es posible que a Ceballos no le dieran la segunda amarilla en el minuto 71? Escandaloso. Parecía que estábamos en los años 80 y 90", señaló Futre.

Y no se quedó ahí. "Menos mal que no me invitaron a comentar el partido, que si no me prohiben de volver a entrar en España", añadió el exjugador portugués.