Ancelotti: "Siempre pienso que puede ser la última final"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha atendido a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa a la final de la Copa del Rey que disputará este sábado el equipo blanco ante Osasuna.

"Jugar una final da siempre mucha ilusión. Siempre pienso antes de una final, personalmente, que puede ser la última. Lo pensaba en 2003, y no fue la última, y lo pienso hoy. Puede ser la última, así que a disfrutarlo", ha confesado el entrenador merengue.

"Lo mismo pido a los jugadores: disfrutar de este momento porque son partidos especiales. Los preparamos con todas las ganas, con toda la ilusión del mundo, muy felices de estar aquí, muy contentos. Hemos logrado esta final con méritos, ganando partidos muy complicados", ha valorado Ancelotti.

Además, el técnico madridista ha comentado que sus pupilos saldrán a La Cartuja "sin pensar en lo que pasa el día después", evitando así hablar de las inminentes semifinales de la Champions League contra el Manchester City. "Salimos con toda la energía del mundo para ganar otro título. Y los jugadores piensan lo mismo, están muy motivados. Preparar este tipo de partidos, que son muy exigentes, con esta plantilla es bastante sencillo", ha añadido.

Respecto a la participación durante la final del centrocampista croata Luka Modric, aún renqueante de su lesión, el entrenador italiano ha admitido ser "una duda que tenemos". "Ayer se entrenó muy bien, sin problemas. Hoy lo va a hacer de nuevo. Después, junto con él, evaluaremos el caso de meterlo de inicio. Si él no esta cómodo, no va a jugar. Lo vamos a ver después del entrenamiento", ha señalado.

"No me juego mi vida, mi vida está bien", ha respondido sobre qué se juega este sábado aparte del título copero. "Solo me juego la final de la Copa del Rey y las semifinales de la Champions, nada más", ha reiterado con tranquilidad. "Como ya he dicho, mi futuro está muy claro. Mi contrato termina el 30 junio de 2024, no mañana", ha dicho. "Tengo un cariño extraordinario todos los días con el presidente y con José Ángel [Sánchez], por mi parte esto es suficiente", ha agregado.

También ha opinado Ancelotti sobre la gran cantidad de tarjetas rojas que los árbitros están enseñando esta temporada en todas las competiciones. "Son demasiadas. Es verdad que las rojas protegen la salud del jugador, pero a veces muchas rojas son equivocadas", ha aseverado al respecto.

"Entonces, no pensamos en absoluto lo que pueda pasar mañana en el campo. Pensamos que va a ser un partido correcto, igualado y competido, contra un rival muy fuerte, que merece como nosotros estar en la final, y que cada uno haga lo suyo", ha asegurado respecto a un duelo que se augura tenso contra Osasuna.

"Son partidos que hace mucho tiempo que están pensado en jugar, así que la motivación llega sin problemas", ha valorado. "Siempre elegir jugadores para una final es bastante complicado. Hemos llegado hasta aquí no solo por 11, sino por el compromiso de muchos", ha recalcado.

Por último, Ancelotti ha recordado "como momento clave" la remontada contra el Villarreal en octavos de final (2-3), "donde dos jugadores que no jugaban desde el principio --aludiendo a Asensio y Ceballos-- dieron al equipo el empujón para pasar la eliminatoria".