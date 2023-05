El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, aseguró que están "tranquilos" ante una final de Copa del Rey que llevan "con naturalidad", partido para el que pidió a su plantilla dar su "mejor versión", así como el "necesario" apoyo de la afición 'rojilla', para "ponerle la guinda" a su temporada.

"Estamos bien, tranquilos, con muchas ganas de que llegue el partido de mañana. Lo llevamos con naturalidad. No hace falta animar a la gente, es consciente de lo que significa el partido de mañana. Sí me he visualizado con la Copa", confesó el técnico en la rueda de prensa previa al duelo por el título ante el Real Madrid en La Cartuja.

Arrasate resaltó el "valor incalculable del sentimiento de pertenencia" al conjunto 'rojillo' por parte de la afición. "Sabemos lo que tenemos enfrente y que tenemos nuestras opciones. La afición está orgullosa de estar aquí, pero queremos más. No somos conformistas, queremos poner la guinda", advirtió el preparador vasco.









"A la afición le digo que disfruten al máximo de estas horas históricas y que jueguen con nosotros, los vamos a necesitar. Cuando ha habido esa comunión, hemos sacado lo mejor de nosotros", agregó.

Arrasate reconoció que no sabe si es "el partido más grande" de su carrera. "Viendo la sala de prensa, seguramente, sí", ironizó. "Sabemos que tenemos que ser valientes, tenemos que llevar la esencia de Osasuna a su máximo esplendor. Y que ellos no estén cómodos, con espacios, porque las opciones de ganar se reducen muchísimo. Lo más importante será incomodar al Real Madrid", analizó.

"Tenemos una plantilla muy normal, es una familia. Vamos a hacer las mismas cosas, aunque no podemos obviar la trascendencia del partido. Estamos centrados en que tenemos que dar nuestra mejor versión y seguramente con eso no sea suficiente. También necesitamos jugar con la ilusión de nuestra gente. Si aunamos esas cosas, será un partido difícil para el Real Madrid", añadió.









"Orgullo de representar a toda Navarra"

El defensor de Osasuna David García siente "orgullo de representar a toda Navarra como capitán" del equipo rojillo que disputará en el estadio de La Cartuja la final de la Copa del Rey contra el Real Madrid, un partido que afronta "con ganas" porque "ya se nota el ambiente y repercusión" del mismo.



David García, en la comparecencia de prensa que ofreció junto a su entrenador, Jagoba Arrasate, en el estadio escenario de la final justo antes de la sesión preparatoria oficial, comentó que "como buenos navarros, si algo" tienen los futbolistas de Osasuna "es que no sienten ningún miedo", y ha puesto como "ejemplo, todo este progreso en la Copa, eliminando a grandes equipos", si bien admitió "la grandeza del rival que estará enfrente en la final".





El defensa y capitán de Osasuna, David García, ofrece una rueda de prensa en la víspera de su encuentro ante el Real Madrid.EFE





El central pamplonés se mostró "convencido de poder conseguir el título" de campeón de España, lo que supondría "la guinda" a su trayectoria y, "sobre todo, cumplir un sueño desde niño", ya que sería el "primero en la historia de Osasuna, que se dice fácil".