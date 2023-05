Carvajal: "Soy uno de los que más encima está de los árbitros y debería de corregirlo"

El lateral derecho del Real Madrid, Dani Carvajal, compareció ante los medios de comunicación en la previa a la final de la Copa del Rey ante Osasuna (22.00 horas), en una comparecencia en la que trató varios asuntos, como los títulos que puede ganar esta temporada el conjunto blanco. El equipo de Carlo Ancelotti tiene las semifinales de la Champions también en el horizonte, algo de lo que habló en su comparecencia.

"Vamos a ser sinceros, al final tenemos dos semanas en las que prácticamente se define nuestra temporada, viendo que se ha complicado LaLiga. Lo de mañana es una final ante un rival muy difícil", señaló el defensa madridista.

Además, también trató el tema arbitral, tras ser expulsado ante la Real Sociedad."Soy uno de los jugadores del equipo que más encima está del árbitro, debería de hacerlo menos, lo intento corregir. El otro día me costó la primera amarilla, nos costó el partido, ellos intentan hacerlo lo mejor posible, siempre intentas rascar, hablar con ellos, algo favorable para nosotros Favorecer el juego y castigar al equipo que intenta destruir cometiendo faltas, eso debería de ser un punto a corregir el año que viene", añadió Carvajal.

También habló sobre la historia que publicó después de ese partido y de irse del campo: "Después del partido, creo que no fue una acción de segunda amarilla, lo interpretó el árbitro, asumir y me arrepiento. Vinicius es uno de los perjudicados, intenta muchos regates, cuando recibe pasan cosas, no lo pido especialmente por Vinicius, sino por todos los que se atreven".

Remarcó la importancia que tiene que el Real Madrid consiga, de nuevo, la Copa del Rey, un título que no ganan desde 2014: "Nosotros nos planteamos al inicio todos los títulos, la Copa se nos estaba atragantando y llega en un momento importante de la temporada, con una final que es algo fantástico".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Sobre su rival, Osasuna, alabó el trabajo que está haciendo Jagoba Arrasate, así como el gran ambiente que se nota entre los rojillos. "Noto una atmósfera especial, están como locos por conseguirlo, nuestra manera no esdiferente a la de una Champions, aparecerá ese nervio previo a una final. Viendo la calidad que tiene su entreandor y la historia que precede a Osasuna, nunca se rinde, algo parecido a lo nuestro, partido intenso, cuchillo entre los dientes, preparado para todas las situaciones, el rival nos va a exprimir al máximo", dijo Carvajal.



Por último habló sobre Vinicius. "Cuando llegó Vinicius, esa primera etapa, se veía que iba para crack pero tenía presión. Fue carne de meme, que no la metía, mucho regate pero que no culminaba. Sobreponerse a eso es increíble, y ahora es uno de los cuatro mejores jugadores del mundo", concluyó el lateral madridista.