El extremo del CP Cacereño Iván Fernández ha asegurado que el estado del terreno de juego no es excusa pues "estaba mal para los 22 jugadores" y ha afirmado que su equipo ha competido "contra todo un Real Madrid".

???? Muchísimas gracias al @realmadrid por su excelente trato



¡Mucha suerte en lo que resta de temporada! ??



?? Rubén Mateos pic.twitter.com/d34R4PiIcu — CP Cacereño (@CPCacerenoSAD) January 3, 2023

"El campo estaba mal para los 22 jugadores, estaba bastante blando y ha habido demasiado resbalones", ha dicho en zona mixta.

Estas declaraciones del jugador del Cacereño llegaron después de las palabras del entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, que calificó el encuentro de este martes como un deporte que no es fútbol: "No se puede jugar. Esto para mí no es fútbol; es otro deporte bonito porque equipos pequeños pueden competir con equipos más grandes. Es bueno para la afición, pero también quieren ver jugar al fútbol".

???? Ancelotti, crítico con las condiciones del terreno de juego: "Esto no es fútbol, es otro deporte"



?? "Es bueno para la afición, pero el aficionado también quiere ver jugar al fútbol"https://t.co/gBoQseyHv0 — Tiempo de Juego (@tjcope) January 3, 2023

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Tras caer eliminados por la mínima 0-1 ante el Real Madrid en Copa del Rey, el jugador del Cacereño también aseguró que su equipo ha hecho "un gran partido, se ha reflejado el trabajo de toda la temporada , hemos competido contra todo un Real Madrid".

Un partido histórico en Cáceres del que Fernández se lleva como recuerdo la camiseta de Lucas Vázquez, además de la que les ofreció el equipo contrario previamente, en ese caso con el 9 de Karim Benzema.