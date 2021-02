Zidane, sobre el partido ante el Atalanta: "Cada vez que jugamos es una final, y ahora más"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, aseguró que cada partido que juegan es "una final" y "más ahora" en relación a la eliminatoria de octavos de la Champions League que comienzan este miércoles (21.00 horas) contra el Atalanta italiano, del que solo dijo cosas buenas elogiando "su talento ofensivo" y "su juego diferente".

"Queremos seguir en la línea de los últimos partidos, sabemos el partido que tenemos que hacer y sabemos dónde venimos. Pero estamos haciendo bien las cosas y ahora queremos hacer un buen partido. Es diferente el rival pero a nosotros no nos cambia nada. La dinámica es buena y tenemos que seguir con lo que estamos haciendo. Estamos concentrados y comprometidos con el partido de este miércoles", afirmó.

"Siempre queremos hacerlo lo mejor posible y llegar a la final. Siempre porque el Real Madrid cuando está en el campo quiere ganar. Cada partido es importante y el de mañana es una final, por supuesto. Cada vez que jugamos es una final y más ahora. Son eliminatorias de dos partidos, sabemos que hay una vuelta, pero sólo pensamos en mañana", manifestó.

Además, Zidane dijo que "no es la Champions más difícil" desde que es técnico del Real Madrid. "Es lo que hay", añadió en relación a las lesiones y la ausencia de público. "Sabemos esto desde el inicio de temporada y es igual para todos los equipos. Al final no tenemos que mirar estas cosas y hay que concentrarse en lo que somos, lo que queremos y en que hemos preparado muy bien el partido", apuntó.

"Con todas las dificultades que tendremos (ante el Atalanta) intentaremos ganar el partido. Tenemos bajas, pero hay jugadores que están aquí y nosotros entramos al campo para ganar. Yo como entrenador y mis jugadores siempre quieren ganar. Nunca nos vamos a contentar con menos", afirmó 'Zizou'.

En relación a su rival, el técnico merengue dejó claro que será un "partido diferente". "El rival es diferente, es un equipo que tiene sus especificidades en el campo y nosotros tenemos que contestar. Preparamos unas cosas y ya está, ahora también tenemos que hacer nuestro fútbol", apostilló el francés, que no se cansó de ensalzar a su oponente. "Es un equipo muy ofensivo, son muy buenos y físicamente son muy fuertes. Será un buen partido de fútbol".

Y sobre su homólogo Gian Piero Gasperini apuntó que ha hecho "un gran trabajo con el Atalanta". "Cuando yo jugaba en la Juventus él estaba de entrenador en el primavera (filial) y ha hecho grandes cosas. Me gusta como entrenador. Su equipo ha demostrado un excelente trabajo este año y creo que el club hizo cambios adecuados en su momentos", comentó.

"LA PRESIÓN NOS GUSTA A TODOS"

Además, Zidane reconoció que esa presión por ganar "gusta a todos" en el Real Madrid y recordó que sabe perfectamente "dónde está". "No sólo competimos por la Champions, aquí competidos por todo. Estamos acostumbrados. Vamos a pensar que estamos aquí para jugar unos octavos de Champions".

En otras cuestiones, Zidane admitió las "dificultades" para que uno de los canteranos "juegue" con frecuencia en el primer equipo y recordó los "muchos casos" que tuvieron que marcharse para encontrar el sitio posteriomente (Lucas, Carvajal, Asensio...) y lamentó la ausencia de Karim Benzema, otro de los lesionados.

"No hay ninguna explicación o explicación razonable. Estamos todos apenados por tener jugadores lesionados. Es verdad que hemos tenido un principio de temporada no muy normal porque no hemos hecho pretemporada, pero como todos los equipos. Hay muchas bajas, pero es la situación que tenemos y además también tengo ganas de decir que aquí hay otros jugadores que sí están preparados para este partido", finalizó.