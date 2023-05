Vinicius, sobre el futuro de Ancelotti: "Sí, sí, debe seguir"

El brasileño Vinícius Junior lamentó la eliminación de la Liga de Campeones tras la goleada recibida en el Etihad Stadium ante el Manchester City (4-0), en un partido en el que defendió que no les faltó actitud y dio por hecha la continuidad de Carlo Ancelotti.



"Actitud no ha faltado, era muy complicado ante un grandísimo equipo en su casa. Es muy difícil", manifestó Vinícius en la zona mixta del Etihad.



"Hoy ha sido un día muy difícil para nosotros pero tenemos que coger las lecciones para aprender de este partido y que no vuelva a pasar la próxima temporada. Llegar a semifinales es muy difícil", añadió.



El brasileño no dudó en asegurar que Ancelotti debe seguir al mando del Real Madrid la próxima temporada. "Claro que tiene que seguir", dijo. "Estamos muy tristes, es un partido que queríamos ganar pero no hemos podido".