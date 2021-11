Unai Emery: "¿El Newcastle? Me han transmitido su interés y estoy a la expectativa de lo que pueda pasar"

El técnico del Villarreal, Unai Emery, ha sido noticia este miércoles tras publicarse en Reino Unido un posible interés del Newcastle en hacerse con sus servicios. Tras el partido frente al Young Boys, lejos de despejar la duda, prácticamente ha confirmado que su marcha está muy cerca. "Me han transmitido un interés, pero no he tenido mayor noticia, no hay ninguna oferta", ha dicho el técnico en el micrófono de Movistar.

La noticia bomba del día.@UnaiEmery_: "El Newcastle ha manifestado un interés, pero no hay ninguna oferta"#LaCasaDelFútbolpic.twitter.com/Mw32jD6G6H — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) November 2, 2021





"¿Si llega una oferta? Antes que decirles que sí, hablaría con Fernando Roig, no le cierro la puerta al Newcastle, estoy a la expectativa de lo que pueda pasar, yo aún no he dicho que no", ha continuado diciendo el entrenador. Al terminar la entrevista, a la pregunta sobre si se sentará el domingo en el banquillo frente al Villarreal, Emery ha asegurado que "mi idea, ahora, es esa", dejando la puerta abierta a la posibilidad de que haya noticia en los próximos días.