El Villarreal gana al Young Boys y aprovecha el empate del United para compartir liderato de su grupo

Un sufrido triunfo (2-0) ante el Young Boys suizo dio aire al Villarreal en la Liga de Campeones en un partido sin alardes del equipo de Unai Emery ante un rival que cerca estuvo de llevarse un mejor resultado de La Cerámica.



Un gol de Étienne Capoue en el minuto 35 permitió al Villarreal retirarse al descanso con ventaja, mientras que a dos minutos del final Danjuma y tras mucho sufrimiento marcaba el gol con el que cerraba el partido y que permitía al equipo español llevarse los seis puntos en disputa ante el conjunto helvético, tras imponerse también en el partido de Berna, y que le dejan en una buena situación ante las dos últimas jornadas.

Al Villarreal, que suma siete puntos tras cuatro jornadas, le costó meterse en el partido ante un rival que, sin dejar su firmeza defensiva, empezó fuerte y acercándose a la meta del guardameta Rulli.



Aunque el equipo de Unai Emery despertó y tuvo mayor intensidad en su juego, el Young Boys lograría paulatinamente neutralizar al Villarreal e incluso dispuso de una buena ocasión para adelantarse en el marcador.



El Villarreal lo intentaba pero no lograba abrirse paso ni por el medio ni por las bandas, ante un rival seguro atrás que apenas dejaba opciones.



Sin embargo, una acción a balón parado permitió al conjunto español abrir el marcador a los 35 minutos. Un centro al segundo palo de Parejo y que tocó Mario fue aprovechado por Capoue para superar a Faivre.



El gol tranquilizó al Villarreal después de haberse mostrado en buena parte del primer tiempo impreciso en sus acciones, especialmente en las inmediaciones de su área, y cerca estuvo de pagarlo con algún gol en contra.



De nuevo le costó arrancar al Villarreal en la segunda parte. Las imprecisiones y fallos se incrementaron en su juego y aunque el Young Boys marcó, el árbitro, a instancias del VAR, anuló el gol porque un rival molestó a Rulli en el área pequeña.



Pero el gol anulado no espoleó al Villarreal, que seguía desdibujado y a merced de un rival al que solo le faltaba acertar en los metros rivales. Emery buscó la reacción dando entrada a Trigueros y Chukwueze por Yeremy y Dia, muy apagados toda la noche.



A pesar de los cambios, el Villarreal no logró hacerse con los mandos del partido y su mayor mérito fue mantener su portería a cero avanzada la segunda parte tras varios partidos en los que la debilidad defensiva le ha marcado. Además, dos ocasiones consecutivas de Danjuma y Trigueros hicieron despertar al Villarreal en ataque y solo dos grandes acciones de Fauvre evitaron el segundo tanto local.



A pesar de las dificultades para sacar la pelota, el equipo de Emery vivía sus mejores momentos cerca de la portería del Young Boys pero sin el acierto que le aportase tranquilidad.



En la recta final del choque, y justo después de una buena ocasión del Young Boys, Danjuma dio la puntilla al partido con el 2-0 tras un buen robo de balón de Capoue en el minuto 88.