Simeone: "El que se lo merezca, pasará"

El 'Cholo' Simeone analizó la dura derrota de los rojiblancos ante el Milan por 0-1 con un gol de Messias en el minuto 87 y que obliga a que el Atleti tenga que ganar en la última jornada ante el Oporto y tenga que esperar a que el Milan no gane al Liverpool para pasar a octavos de final. Sobre el partido, Simeone reconoció que "Fue un partido duro, trabado. Ellos acertaron en la que tuvieron y nosotros no en la de Cunha, y el partido se nos escapó. Ni ellos ni nosotros estábamos cómodos, no había situaciones de gol".

Sobre la debilidad defensiva del equipo, dijo que "Son momentos, la Champions no te perdona. Vamos a buscar el partido que nos queda y hacer todos los méritos para pasar. El que se lo merezca, pasará".

Por último, el argentino se refirió a las dudas del equipo, que hizo uno de los peores partidos de la temporada: "Hoy hubo cosas que me gustaron y otras que debemos seguir trabajando. No sabíamos el resultado del otro partido".