Sergio Ramos, tras la derrota del PSG: "Es un resultado malo, muy malo"

Sergio Ramos ha analizado la derrota del PSG contra el Bayern de Múnich en los micrófonos de Movistar Plus con Ricardo Sierra y ha reconocido el "mal" resultado y que les faltó "personalidad" con balón y "verticalidad" en ataque.

"Ha sido un partido muy, muy disputado contra un grandísimo rival como el Bayern. Es un resultado malo, muy malo. No hemos aprovechado que jugábanos en casa con nuestros aficionados y nos ha faltado personalidad con el balón y mayor verticalidad en ataque".

Al ser preguntado por la discusión del pasado sábado de Neymar y Marquinhos con Luis Campos, tras perder contra el Mónaco, y por el ambiente del vestuario ha afirmado: "Los que tenemos más experiencia debemos transmitir calma para estar unidos. Somos los primeros que queremos ganar, pero el fútbol tiene estas cosas. Da igual si juegas bien o juegas mal, lo que queda y brilla es el resultado final".

Por último comentó que no piensa en el futuro y asegura "vivir día a día".

"Vivo al día, disfruto de la forma en la que estoy. Desde la temporada pasada me encuentro bien y me he adaptado muy bien. He podido rendir a un grandísimo nivel y no pienso en el futuro. Lo que tenga que venir, vendrá", concluyó.