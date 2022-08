Estrella Roja, Maccabi y Bodo/Glimt acarician el pase

Con una exhibición de su nuevo referente ofensivo, el delantero Osman Bukari, el Estrella Roja dio un paso de gigante hacia la última ronda previa a la Liga de Campeones, goleando 5-0 al Pyunik en el partido de ida de la tercera ronda, en la que también Maccabi Haifa, 4-0 al Apollon, y Bodo/Glimt, que le endosó un 5-0 al Zalgiris, dejaron más que encarriladas sus eliminatorias.



Campeón de las dos últimas ediciones de la liga noruega, el Bodo/Glimt se ha marcado el objetivo de disputar por primera vez la Liga de Campeones y está a un paso de lograrlo tras pasar por encima del Zalgiris lituano con una nueva exhibición de pegada. De los ocho al Linfield a cinco goles.





Play-off round draw set ?

Who's going through to the group stage?



?? Games: 16/17 & 23/24 August#UCLdraw | #UCLpic.twitter.com/ZlWaFnghwa