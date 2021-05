Kroos responde a Mount tras la eliminación del Madrid: "Suerte en tu primera final"

Toni Kroos ha respondido aMason Mount después de que el inglés contestara a unas declaraciones del centrocampista alemán tras eliminar al Real Madrid en las semifinales de la Champions.

El jugador blanco aseguró que “ninguno de sus jugadores (del Chelsea) me ha impedido dormir durante 15 años. Juegan bien como equipo, pero no puedo nombrarlo”.

Mount contestó a su rival en la zona mixta. “Vi a uno de sus jugadores decir que ninguno de nuestros jugadores le impedía dormir. Tal vez debería perder el sueño por nuestro equipo. Podíamos haber marcado más de cinco goles”.

Still sleeping ok. But well done yesterday. congrats. Good luck in your first CL final. https://t.co/XTbtIkCXys