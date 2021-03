DIRECTO | PSG 1 - 1 Barcelona; Messi empata con un golazo desde fuera del área

ESCUCHA EN TIEMPO DE JUEGO LA RETRANSMISIÓN DEL PSG - BARCELONA

41'. Despeja con los pies Keylor Navas el disparo de Busquets desde el borde del área. En la contra salvó Ter Stegen el remate de Mbappé que le había ganado muy bien la carrera a De Jong.

Maldini: "La superioridad del Barcelona sobre el PSG está siendo aplastante".

38'. Amarilla a De Jong por protestar. Pedían penalti de Keylor Navas sobre Dest.

Paco González: "Es uno de los disparos más brutales que le recuerdo a Messi desde fuera del área".

37'. ¡GOOOOOOOOL! Golazo espectacular de Messi. Recibió a unos 30 metros, levantó la cabeza y le pegó con la izquierda al balón para acabar metiéndola por toda la escuadra. Empata el Barcelona.

36'. Peina Griezmann el centro de Jordi Alba, pero detiene sin problemas Keylor Navas.

Dani Senabre: "Es muy triste que el jugador que tiene que parar a Mbappé ha durado 35 minutos".

35'. Primer cambio en el Barcelona. No quiere riesgos Koeman y quita a Mingueza que tiene amarilla y saca a Junior Firpo.

34'. Ha perdonado Dembélé. Ha tenido el primero el francés tras un pase maravilloso de Griezmann, pero le ha pegado demasiado flojo.

Paco González: "Me está recordando al partido de ayer del Sevilla en Dortmund".

Dani Senabre: "Totalmente, tocó un balón Haaland y fue para dentro".

30'. ¡GOOOOOOL! No perdona Mbappé que no ha podido pegarle mejor a la pelota. En la primera que ha tenido se adelanta al PSG. Le pegó arriba a la derecha, se tiró al otro lado Ter Stegen y la pelota besó las mallas. Se pone por delante el equipo francés.

29'. ¡PENALTI! Después de mirarlo en el monitor el colegiado inglés ha visto punible el pisotón de Lenglet sobre Icardi. Le va a pegar Mbappé. Le ha costado la amarilla la jugada a Lenglet.

27'. A las manos de Ter Stegen el centro de Kurzawa. Se duele en el área Icardi que se queja de un pisotón de Lenglet. Lo está mirando Anthony Taylor en el VAR.

25'. Amarilla para Mingueza que tuvo que agarrar a Mbappé para evitar que montara la contra.

22'. ¡AL LARGUERO! Cabalgada de Sergiño Dest por la derecha hasta meterse en el área. Llega a línea de fondo y en vez de ponerla decide tirar, mete la mano Keylor Navas y el balón acaba en el larguero.

Dani Senabre: "Yo estoy ya satisfecho, aunque luego el partido acabe empate a cero".

Maldini: "La clave es la velocidad con la que el Barcelona está moviendo la pelota".

18'. ¡KEYLOR NAVAS! Paradón del costarricense que metió una mano maravillosa para evitar el gol de Dembélé. Pase precioso de Messi para el galo que le pegó raso y cruzado, pero apareció el tico.

17'. Remate de Mingueza que toca en Gueye y se va a córner. Está el Barcelona rondando el primero.

16'. A las manos de Ter Stegen el disparo de Mbappé desde el pico derecho del área.

15'. Buena acción de Mbappé por la derecha que no encuentra rematador al poner el centro en el área.

12'. Arriba Dembélé. Se quedó solo en la contra, se metió hacia dentro, pero le pegó tan fuerte que el chut se fue demasiado alto.

Minguella: "El Barcelona domina el encuentro con mucho ritmo y con pocos pases horizontales".

Paco González: "Muy buen comienzo del Barcelona".

10'. Disparo cruzado de Dembélé que atrapa por bajo Keylor Navas.

8'. Se le fue alto el lanzamiento a Messi. Buscó la escuadra izquierda de la portería de Keylor Navas.

7'. Patadón de Kurzawa, que le cuesta la amarilla, a Dembélé. Falta ideal en la frontal del área para Leo Messi.

6'. Manda la pelota a córner Kurzawa al despejar de cabeza un envío de Pedri. Sirve Messi y remata de cabeza alto Busquets en el primer palo.

5'. Tapona Marquinhos el disparo de Messi. Primera llegada del Barcelona.

4'. Dura falta de Mingueza sobre Mbappé. Cuelga Draxler y remata Gueye fuera".

Maldini: "Con el Barcelona tan arriba en busca de la remontada hoy se puede hinchar Mbappé".

2'. Fuerza el córner el PSG. Balón a la espalda de Mingueza que controla Mbappé, mete para Verratti y su centro acaba en un saque de esquina que remata Marquinhos fuera.

COMIENZA EL PARTIDO: Rueda el balón en el Parque de los Príncipes con saque de centro para Leo Messi. El PSG con un 4-3-3 y con su tradicional uniforme azul y rojo. El Barcelona, que hoy juega con un 3-5-2, viste con la equipación de la senyera con colores rojo y amarillo. Arbitra el encuentro el inglés Anthony Taylor. En el PSG están apercibidos Paredes y Verratti. En el Barcelona ningún jugador.

Minguella: "Ha dicho Koeman que nada es imposible y yo me creo mucho a Koeman".

Maldini: "El Barcelona necesita la tormenta perfecta y puede pasar, nada es imposible. Es verdad que el PSG en ataque es muy poderoso".

Dani Senabre: "Tengo confianza de que el Barcelona juegue bien al fútbol, haga un buen partido y gane. De remontar no tengo ninguna esperanza".

Todo listo en el Parque de los Príncipes para el inicio de este partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones.

Otra de las claves de la victoria del PSG en la ida fue el italiano Marco Verratti que jugó un partidazo llevando la manija de su equipo. Hoy la UEFA ha recordado su gran encuentro en sus redes sociales.

���� Marco Verratti last time out against Barcelona... @PSG_English | #UCL pic.twitter.com/qAYaJkXtz6

El partido de ida fue la confirmación de Kylian Mbappé como superestrella mundial. El joven francés lideró con un hat-trick la victoria por 1-4 del PSG en el Camp Nou. Moise Kean hizo el otro gol de los de Pochettino. Con ese resultado el Barcelona está obligado a marcar cuatro goles si quiere soñar con alcanzar los cuartos de final.

ONCE DEL PSG: Sin Neymar, que sigue lesionado, y sin Di María, que empieza en el banquillo, Mauricio Pochettino apuesta por un once sin españoles y en el que Draxler entra en la mediapunta para jugar por detrás de Icardi y Mbappe. Sale del equipo Moise Kean, como única novedad con respecto al partido del Camp Nou.

���� Verratti returns for Paris; Draxler starts with Di María on the bench...#UCL